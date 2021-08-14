В Киеве между активистами «Нацкорпуса» и силовиками началась потасовка

В Киеве возле Офиса президента представители националистических сил, в частности «Нацкорпуса», проводят акцию протеста. Колонна людей подошла к ОП, но их не пропустили на территорию, из-за чего началась потасовка.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на наличие опасных предметов перед допуском к ОП и спровоцировали столкновения с силами правопорядка», — сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко.
По его словам, правоохранители были вынуждены применить полицейские меры принуждения.
По предварительным данным, на протест вышли представители националистических сил, в частности «Нацкорпуса», «Азова» и С14, но получив отказ на проход к ОП, они начали прорываться, бросать дымовые шашки, шины и файеры.
«В результате столкновения семь полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная», — сообщил Шевченко.
На месте событий присутствует глава Нацполиции Игорь Клименко, в целом там находятся около тысячи полицейских.
Организаторы объясняют акцию, в частности, требованием к власти не допустить имплeментацию «фoрмулы Штайнмайера» и проведения выборов на оккупированных частях Донбасса, а также пoдачи воды в окуповaний Kрим.
Кроме того, активисты убеждены, что власть оказывает давление на них, проводя обыски в региональных центрах организации.
«Идем к ОП, чтобы дать понять власти: нас не сломать репрессиями, давлением, сфабрикованными политическими делами. Мы не допустим реализации предательских договоренностей и капитуляции страны перед Кремлем», — объяснили свой мотив активисты «Нацкорупса».
- Недавно Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в Харьковской области, во время которой ликвидировала «мощную преступную группировку». По данным силовиков, в состав организации входили около 50 человек, среди которых действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий.
- Позже СБУ опубликовала доказательства, что участники этой группировки систематически занимались рэкетом. По данным СМИ и ряда Telegram-каналов, к этой организации причастны члены «Нацкорпуса», у которых, в частности, проводила обыски СБУ.