В Киеве между активистами «Нацкорпуса» и силовиками началась потасовка

В Киеве возле Офиса президента представители националистических сил, в частности «Нацкорпуса», проводят акцию протеста. Колонна людей подошла к ОП, но их не пропустили на территорию, из-за чего началась потасовка.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на наличие опасных предметов перед допуском к ОП и спровоцировали столкновения с силами правопорядка», — сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко.

По его словам, правоохранители были вынуждены применить полицейские меры принуждения.

По предварительным данным, на протест вышли представители националистических сил, в частности «Нацкорпуса», «Азова» и С14, но получив отказ на проход к ОП, они начали прорываться, бросать дымовые шашки, шины и файеры.

«В результате столкновения семь полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная», — сообщил Шевченко.

На месте событий присутствует глава Нацполиции Игорь Клименко, в целом там находятся около тысячи полицейских.