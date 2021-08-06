«Мы — власть в этом городе». СБУ опубликовала доказательства против задержанной в Харьковской области банды рэкетиров

Служба безопасности Украины опубликовала видео с доказательствами того, что участники преступной группировки, которая вчера была раскрыта в Харьковской области, систематически занимались рэкетом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники облагали «данью» местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество. В группировку входили лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий. Сейчас восьми участникам группировки объявили о подозрении.

По данным СМИ и ряда Telegram-каналов, к этой организации причастны члены «Нацкорпуса», у которых, в частности, проводила обыски СБУ. «Бабель» обратился к «Нацкорпусу» за комментарием и ожидает ответ руководителя пресс-службы.

Группировка имела большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что ее преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета. Объем их «прибыли» составил более миллиона гривен ежемесячно.