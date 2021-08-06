«Ми — влада у цьому місті». СБУ опублікувала докази проти банди рекетирів, яку викрили на Харківщині

Служба безпеки України опублікувала відео з доказами того, що учасники злочинного угруповання, яке вчора було викрито на Харківщині, систематично займалися рекетом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники обкладали «даниною» місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно. До угруповання входили особи з числа правоохоронців, місцевого криміналітету, а також особи із досвідом ведення бойових дій. Наразі вісьмом учасникам угруповання оголосили про підозри.

За даними ЗМІ та низки Telegram-каналів, до цієї організації причетні члени «Нацкорпусу», у яких, зокрема, проводила обшуки СБУ. «Бабель» звернувся до «Нацкорпусу» за коментарем та очікує на відповідь керівника пресслужби.

Угруповання мало великий вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради. Обсяг їхнього «прибутку» становив понад мільйон гривень щомісяця.