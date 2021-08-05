На Харківщині СБУ викрила банду рекетирів, серед яких є чинні правоохоронці

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію на Харківщині, під час якої ліквідувала «потужне злочинне угруповання».

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними силовиків, до складу організації входило майже 50 осіб, серед яких чинні правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій.

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг.

Обсяг їхнього «прибутку» становив понад мільйон гривень щомісяця.

Зокрема, вони «обклали даниною» місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували їм фізичною розправою або пошкоджували майно, зокрема підпалювали автомобілі.

За даними ЗМІ та низки телеграм-каналів, до цієї організації причетні члени «Нацкорпусу», у яких зокрема проводили обшуки СБУ. Ми звернулися до «Нацкорпусу» за коментарем та очікуємо на відповідь глави пресслужби.

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Угруповання мало великий вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

Дії зловмисників кваліфікували за трьома статтями:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 189 (вимагання);

ст. 206 (протидія законній господарській діяльності).

Силовики вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку «поборів з підприємців», зброю, боєприпаси, а також посвiдчення чинних спiвробiтникiв Національної поліції. Учасникам злочинного угруповання готують повідомлення про підозру.