У Києві між активістами «Нацкорпусу» і силовиками розпочались сутички

У Києві біля Офісу президента представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводять акцію протесту. Колона людей підійшла до ОП, але їх не пропустили на територію, через що розпочались сутички.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували сутички із силами правопорядку», — повідомив речник відомства Артем Шевченко.
За його словами, правоохоронці були змушені застосувати поліцейські заходи примусу.
За попередніми даними, на протест вийшли представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», «Азову» і С14, але отримавши відмову на прохід до ОП, активісти почали прориватися, кидати димові шашки, шини та фаєри.
«Внаслідок сутички сім поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна», — повідомив Шевченко.
На місці події присутній голова Нацполіції Ігор Клименко, загалом там перебувають близько тисячі поліцейських.
Організатори пояснюють акцію, зокрема, вимогою до влади не допустити імплeментації «фoрмули Штайнмаєра» та проведення виборів на окупованих частинах Донбасу, а також пoдачі води до окуповaного Kриму.
Крім того, активісти переконані, що влада чинить тиск на них, проводячи обшуки в регіональних осередках організації.
«Ідемо до ОП, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем», — пояснили свій мотив активісти «Нацкорпусу».
- Нещодавно Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію на Харківщині, під час якої ліквідувала «потужне злочинне угруповання». За даними силовиків, до складу організації входили майже 50 осіб, серед яких чинні правоохоронці та чоловіки з досвідом ведення бойових дій.
- Пізніше СБУ опублікувала докази, що учасники цього угруповання систематично займалися рекетом. За даними ЗМІ та низки Telegram-каналів, до цієї організації причетні члени «Нацкорпусу», у яких, зокрема, проводила обшуки СБУ.