У Києві між активістами «Нацкорпусу» і силовиками розпочались сутички

У Києві біля Офісу президента представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводять акцію протесту. Колона людей підійшла до ОП, але їх не пропустили на територію, через що розпочались сутички.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували сутички із силами правопорядку», — повідомив речник відомства Артем Шевченко.

За його словами, правоохоронці були змушені застосувати поліцейські заходи примусу.

За попередніми даними, на протест вийшли представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», «Азову» і С14, але отримавши відмову на прохід до ОП, активісти почали прориватися, кидати димові шашки, шини та фаєри.

«Внаслідок сутички сім поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна», — повідомив Шевченко.

На місці події присутній голова Нацполіції Ігор Клименко, загалом там перебувають близько тисячі поліцейських.