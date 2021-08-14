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После столкновений на Банковой полиция открыла уголовное производство

Автор:
София Телишевская
Дата:

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям в ходе акции протеста на Банковой.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии «Бабелю».

Представители партии «Национальный корпус» и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих.

«Нацкорпус» анонсировал акцию протеста после того, как у представителей этой организации в Харькове провели обыски.

  • 5 августа Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в Харьковской области, во время которой ликвидировала «мощную преступную группировку». По данным силовиков, в состав организации входили около 50 человек, среди которых действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий.
  • Позже СБУ опубликовала доказательства, что участники этой группировки систематически занимались рэкетом. По данным СМИ и ряда Telegram-каналов, к этой организации причастны члены «Нацкорпуса», у которых, в частности, проводила обыски СБУ.
  • Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей «Нацкорпуса», фигурирующих в этом производстве.