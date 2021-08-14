Після сутичок на Банковій поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям під час акції протесту на Банковій .
Про це пресслужба відомства повідомила у коментарі «Бабелю».
Представники партії «Національний корпус» і кількох громадських організацій 14 серпня прийшли на акцію протесту до Офісу президента України. Між протестувальниками та поліцейськими відбулася штовханина, в поліції заявили про провокації з боку мітингувальників.
Травми отримали семеро поліцейських і один нацгвардієць. Також відомо як мінімум про одного постраждалого серед протестувальників.
«Нацкорпус» анонсував акцію протесту після того, як у представників цієї організації у Харкові провели обшуки.
- 5 серпня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію на Харківщині, під час якої ліквідувала «потужне злочинне угруповання». За даними силовиків, до складу організації входили майже 50 осіб, серед яких чинні правоохоронці та чоловіки з досвідом ведення бойових дій.
- Пізніше СБУ опублікувала докази, що учасники цього угруповання систематично займалися рекетом. За даними ЗМІ та низки Telegram-каналів, до цієї організації причетні члени «Нацкорпусу», у яких, зокрема, проводила обшуки СБУ.
- Шевченківський районний суд Києва 7 серпня вирішив заарештувати на два місяці сімох представників «Нацкорпусу», які фігурують у цій справі.