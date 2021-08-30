Суд арестовал двух участников акции «Нацкорпуса» на Банковой, которая закончилась столкновениями

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца без права на залог Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша — двух участников акции протеста «Национального корпуса» у Офиса президента, которая закончилась столкновениями с полицией.

Соответствующее решение суд принял в понедельник, 30 августа. Об этом сообщил лидер движения Андрей Белецкий в Telegram-канале, а также издание «Ґрати».

По версии следствия, Кухарчук и Довбыш ударили ногой полицейских. Прокурор ходатайствовал об их аресте без залога, и суд с ним согласился. «Ґрати» пишут, что на фото и видео, приобщенных к материалам дела, запечатлены несколько сотен человек и подозреваемых невозможно различить в толпе. Также нет доказательств того, что потерпевшие получили телесные повреждения.

«Но доказательства от прокуроров просто из области фантастики. Начиная от медицинской справки, где указано, что у полицейского химический ожог глаз и заканчивая оружием, которое на видео так и не нашли», — отметил Белецкий.

Что касается Кухарчука, то, по словам Белецкого, доказательством по делу являются слова прокурора, который якобы идентифицировал Дмитрия со спины с камер видеонаблюдения.

Отметим, что 28 августа Министерство внутренних дел сообщило об аресте двух членов НК из-за стычек под Офисом президента, однако не указывало, кого именно. В ответ на это «Национальный корпус» заявил о репрессиях, ведь Кухарчуку и Довбышу только сообщили о подозрениях (по состоянию на 28 августа). В конечном итоге в МВД новость исправили на то, что им сообщили о подозрении, а не арестовали.