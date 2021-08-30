Суд арештував двох учасників акції «Нацкорпусу» на Банковій, яка закінчилася сутичками

Печерський районний суд Києва відправив у СІЗО на два місяці без права на заставу Дмитра Кухарчука й Олега Довбиша — двох учасників акції протесту «Національного корпусу» біля Офісу президента, яка закінчилася сутичками з поліцією.

Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 30 серпня. Про це повідомили лідер руху Андрій Білецький у Telegram-каналі та видання «Ґрати».

За версією слідства, Кухарчук і Довбиш вдарили ногою поліцейських. Прокурор клопотав про арешт без застави, і суд з ним погодився. «Ґрати» пишуть, що на фото і відео, долучених до матеріалів справи, відображені кілька сотень людей — підозрюваних неможливо розрізнити в натовпі. Також немає доказів того, що потерпілі отримали тілесні ушкодження.

«Але докази від прокурорів просто з області фантастики. Починаючи від медичної довідки, де вказано, що у поліцейського хімічний опік очей, і закінчуючи зброєю, якої на відео так і не знайшли», — зазначив Білецький.

Що стосується Кухарчука, то тут, за словами Білецького, доказом у справі є слова прокурора, який нібито ідентифікував Дмитра зі спини на записах з камер відеоспостереження.

Зазначимо, що 28 серпня Міністерство внутрішніх справ повідомило про арешт двох членів НК за сутички під Офісом президента, однак не вказувало їхні імена. У відповідь на це «Національний корпус» заявив про репресії, адже Кухарчуку та Довбишу тільки повідомили про підозри (станом на 28 серпня). Згодом у МВС новину виправили, написавши, що їм повідомили про підозру, а не заарештували.