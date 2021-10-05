Johnson & Johnson подала заявку до регулятора США на схвалення бустерної дози своєї вакцини

Компанія Johnson & Johnson подала заявку до регулятора США з проханням схвалити використання бустерної дози.

Про це пише The Guardian.

Компанія планує колоти бустерну дозу лише людям, які старші за 18 років. Експерти регулятора призначили зустріч із цього питання на 15 жовтня.

За даними J & J, бустерна доза вакцини, яку вводили через 56 днів після першої дози, забезпечувала 94% ефективності проти симптоматичної хвороби та 100% ефективності від тяжкого перебігу коронавірусу.