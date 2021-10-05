Johnson & Johnson подала заявку регулятору США для одобрения бустерной дозы своей вакцины

Компания Johnson & Johnson подала заявку регулятору США с просьбой одобрить использование бустерной дозы своей вакцины.

Об этом пишет The Guardian.

Компания планирует колоть бустерную дозу только людям старше 18 лет. Эксперты регулятора назначили встречу по этому вопросу на 15 октября.

По данным J&J, бустерная доза вакцины, которую вводили через 56 дней после первой дозы, обеспечивала 94-процентную эффективность против симптоматической болезни и 100-процентную от тяжелого течения коронавируса.