«Вирішили, що трохи забагато мене». Разумкова видалили з партійних та фракційних чатів «Слуги народу»

Главу Верховної Ради Дмитра Разумкова виключили з партійних та фракційних чатів «Слуги народу».

Про це він заявив під час брифінгу 5 жовтня.

«Виключили вчора [4 жовтня] на погоджувальній [Раді]. Не всі люблять критику. Її варто чути, тому що вона тобі допомагає виправляти помилки, яких ти припускаєшся. Коли ти цього не хочеш, то простіше закрити вуха, очі, затулити рота і мовчати. Мабуть, це і призвело до того, що вирішили, що трохи забагато мене в чатах», — розповів Разумков.

Водночас глава парламенту зазначив, що він більше отримував із чатів інформацію, аніж спілкувався.

«Об’єктивно, на це не вистачає часу — просто спілкуватися в чатах», — додав він.