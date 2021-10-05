«Решили, что многовато меня». Разумкова удалили из партийных и фракционных чатов «Слуги народа»

Главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова исключили из партийных и фракционных чатов «Слуги народа».
Об этом он заявил во время брифинга 5 октября.
«Исключили вчера [4 октября] на согласительном [Совете]. Не все любят критику. Ее следует слышать, потому что она тебе помогает исправлять ошибки, которые ты допускаешь. Когда ты этого не хочешь, то проще закрыть уши, глаза, заткнуть рот и молчать. Видимо, это и привело к тому, что решили, что многовато меня в чатах», — рассказал Разумков.
В то же время глава парламента отметил, что он больше получал из чатов информацию, чем общался.
«Объективно, на это не хватает времени — просто общаться в чатах», — добавил он.
- Конфликт между «Слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Давид Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».
- 5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — время рассмотрения вопроса о его отставке.
- Отзыв Разумкова с должности главы парламента рассмотрят на внеочередном заседании 7 октября.