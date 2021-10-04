McDonald’s обіцяє досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року

Корпорація McDonald’s оголосила про наміри скоротити викиди парникових газів компанії у три рази до 2030 року, а у 2050-му — звести їх до нуля.

Про це повідомляє Reuters.

Мережа фастфуду співпрацює з некомерційною ініціативою «Науково обґрунтовані цілі» (SBTi), щоб оновити цілі компанії щодо зміни клімату. Вона має на меті до 2030 року втричі скоротити загальні викиди як для своїх постачальників, так і для майже 40 тисяч ресторанів франшизи по всьому світу.

Вчені Організації Об’єднаних Націй стверджують, що до 2050 року чисті викиди у світі повинні припинитися, щоб глобальна температура не зросла більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним рівнем.

Понад тисячу компаній у рамках співпраці з ООН та SBTi зобов’язалися складати плани зі зменшення викидів вуглецю та компенсації надлишкових випарів.

Reuters пише, що McDonald’s — одна з компаній, що закуповує найбільше яловичини у світі. Близько 80% викидів компанії спричинені ланцюгом поставок, зокрема яловичини, курятини, молочної продукції та іншої білкової їжі. Компанія користуватиметься порадами SBTi, щоб зменшити викиди у агропромисловості та лісництві.

Щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, McDonald’s має звести до нуля викиди «прямих джерел» — офісів та ресторанів корпорації, а також сервісів, що обслуговують франшизу.