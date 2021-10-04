McDonaldʼs обещает достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Корпорация McDonaldʼs объявила о намерениях сократить выбросы парниковых газов компании в три раза к 2030-му, а в 2050-м — свести их к нулю.
Об этом сообщает Reuters.
Сеть фастфуда сотрудничает с некоммерческой инициативой «Научно обоснованные цели» (SBTi), чтобы обновить цели компании по изменению климата. Она планирует до 2030 года втрое сократить общие выбросы как для своих поставщиков, так и для почти 40 тысяч ресторанов франшизы по всему миру.
Ученые Организации Объединенных Наций утверждают, что к 2050 году чистые выбросы в мире должны прекратиться, чтобы глобальная температура не выросла более чем на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Более тысячи компаний в рамках сотрудничества с ООН и SBTi обязались строить планы по уменьшению выбросов углерода и компенсации избыточных испарений.
Reuters пишет, что McDonaldʼs — одна из компаний, которые закупают больше всего говядины в мире. Около 80% выбросов компании вызваны цепью поставок, в частности говядины, курятины, молочной продукции и другой белковой пищи. Компания следует советам SBTi, чтобы уменьшить выбросы в агропромышленности и лесничестве.
Чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, McDonaldʼs должен свести к нулю выбросы «прямых источников» — офисов и ресторанов корпорации, а также сервисов, обслуживающих франшизу.
- Лидеры стран Евросоюза подтвердили предложение Еврокомиссии сократить вредные выбросы не менее чем на 55% к 2030 году. ЕС пришел к выводу, что установленная ранее цель климатической программы к 2030 году — 40% — не позволит добиться углеродной нейтральности к 2050 году, что является основной задачей «Зеленого соглашения».
- Необратимую точку климатических изменений Земля почувствовала еще в 1960-х годах, когда большинство людей ничего не знало о пагубном влиянии парниковых газов, повышении температур и таянии ледников. Теперь человечеству нужно не просто сокращать выбросы углерода, но и изымать его из атмосферы.
- Ледники Антарктиды тают быстрее, чем рассчитывали ученые. Темпы роста уровня моря могут катастрофически ускориться. Между тем экосистема на континенте постепенно меняется.
- В 2019 году человечество истратило условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться через год, и с 29 июля стало жить в экологический кредит.