У Росії кількість нових хворих на коронавірус оновила максимум від січня. Влада скасовує всі масові заходи

У Росії за останню добу виявили 25 781 випадок коронавірусу, темпи добової захворюваності оновили рекорд, що тримався з січня.
Про це свідчать дані російського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.
Як зазначається, востаннє більше хворих за добу було лише 2 січня (26 301).
Найбільше нових хворих виявили в Москві (4 410), у Санкт-Петербурзі (2 198) та у Московській області (1 733).
Окрім цього, від COVID-19 за добу померли 883 людини — більше було лише напередодні, 3 жовтня, — 890 летальних випадків. За кількістю смертей лідирують Москва (66), Санкт-Петербург (60) та Свердловська область (43).
Через зростання кількості випадків коронавірусу майже у всіх регіонах Росії вже скасовані масові заходи, заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова.
«Тільки в двох регіонах дозволені заходи з чисельністю 1—3 тисячі учасників. Проводяться тільки відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря залежно від тенденції епідпроцесу», — заявила вона, але не назвала регіони.
- Наприкінці липня зʼявилося розслідування журналістів про те, що в Росії на коронавірус могли перехворіти 29 мільйонів людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії та на першому за кількістю хворих на мільйон населення.
- 29 вересня президент Росії Володимир Путін завершив двотижневу самоізоляцію через коронавірус у його оточенні. Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом лідери країн помірялися рівнем антитіл до COVID-19.