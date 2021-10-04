В России количество новых больных коронавирусом обновило максимум с января. Власть отменяет все массовые мероприятия

В России за последние сутки выявили 25 781 случай коронавируса, темпы суточной заболеваемости обновили рекорд, державшийся с января.

Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, в последний раз больше больных за сутки было лишь 2 января (26 301).

Больше всего новых больных выявили в Москве (4 410), в Санкт-Петербурге (2 198) и в Московской области (1 733).