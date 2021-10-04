Індія заплатить понад $600 компенсації за кожну смерть від коронавірусу — офіційно їх майже 450 тисяч

В Індії Верховний суд затвердив рішення уряду виплатити $674 компенсації за кожну смерть через коронавірус. Рішення суд ухвалив у понеділок, 4 жовтня, відповідно до закону про ліквідацію наслідків стихійних лих.

Про це повідомляє BBC.

Наразі в Індії офіційно зареєстровано понад 447 тисяч смертей від коронавірусу (тобто компенсація становить понад $300 млн), однак експерти вважають, що від пандемії могло загинути до 10 разів більше людей (до чотирьох мільйонів). Вони прийшли до таких оцінок після вивчення надлишкової смертності — показника того, наскільки людей помирає більше, ніж можна було б очікувати, у порівнянні з попередніми декількома роками.