В Індії зафіксували спалах інфікування рідкісним «чорним грибком» після одужання від коронавірусу

«Діабет знижує імунний захист організму, коронавірус загострює цей стан, а потім стероїди, що допомагають боротися з COVID-19, діють як паливо для вогню», — зауважив доктор Акшай Наїр з Мумбая.

Лікарі вважають, що мукормікоз, смертність від якого становить 50%, може бути викликаний ліками, які застосовують для лікування COVID-19. Ці препарати зменшують запалення легень, але водночас пригнічують імунну систему та підвищують рівень цукру у крові.

Про це з посиланням на лікарів повідомляє BBC .

В Індії зафіксували серію випадків зараження мукормікозом (його ще називають «чорним грибком») людей, які перехворіли на коронавірус .

За його словами, раніше реєстрували поодинокі випадки мукормікозу, але лише за квітень він зафіксував 40 випадків цієї інфекції. У всіх випадках пацієнти перехворіли на коронавірус вдома, багато хто з них були діабетиками.

У період з грудня до лютого колеги Наїра в пʼяти індійських містах заявили про 58 випадків зараження. Більшість пацієнтів заразилися через 12—15 днів після одужання від коронавірусу.

Зазвичай пацієнти з цією інфекцією мають такі симптоми: закладеність носа і кровотеча, набряк і біль в оці, втрата зору, навколо носа можуть бути чорні ділянки шкіри.

Також медики розповіли, що хворим, які звертаються запізно, доводиться видаляти око, щоб інфекція не потрапила в мозок. У рідкісних випадках доводиться видаляти кістку щелепи.

Протигрибкова інʼєкція коштує $48 за дозу, її потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів. Це єдині ліки, ефективні проти хвороби.

Мукормікоз — рідкісна інфекція, викликана цвілевими грибами, які зазвичай зустрічаються у ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Гриб вражає носові пазухи, мозок і легені та може бути небезпечним для життя хворих на діабет або людей з ослабленим імунітетом, зокрема з ВІЛ/СНІДом чи онкозахворюванням.