Кількість заражень коронавірусом у світі перевищила 158 мільйонів

У світі зареєстрували вже 158 334 639 випадків заражень коронавірусом.
Про це станом на ранок 10 травня свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.
Понад 10 мільйонів випадків зараження COVID-19 зареєстрували у США (32,7 мільйона), Індії (22,7 мільйона) і Бразилії (15 мільйонів). Водночас кількість смертей у Бразилії майже вдвічі перевищує смертність в Індії — 422 тисячі проти 246 тисяч.
Загалом у світі від початку пандемії від повʼязаних з коронавірусом захворювань померли 3 293 120 осіб. Найбільше летальних випадків зафіксовано у США — 581 754.
За даними Університету Гопкінса, Україна перебуває на 16 місці — 2 177 968 зареєстрованих випадків коронавірусу.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що за минулу добу у країні виявили 2 817 нових хворих на коронавірус, 119 людей померли.
- Також Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят.
- В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин. Раніше вчені заявили, що Україна зможе досягти колективного імунітету до коронавірусу аж у 2023 році.