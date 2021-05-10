Кількість заражень коронавірусом у світі перевищила 158 мільйонів

У світі зареєстрували вже 158 334 639 випадків заражень коронавірусом.

Про це станом на ранок 10 травня свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Понад 10 мільйонів випадків зараження COVID-19 зареєстрували у США (32,7 мільйона), Індії (22,7 мільйона) і Бразилії (15 мільйонів). Водночас кількість смертей у Бразилії майже вдвічі перевищує смертність в Індії — 422 тисячі проти 246 тисяч.