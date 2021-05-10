Количество заражений коронавирусом в мире превысило 158 миллионов

В мире зарегистрировали уже 158 334 639 случаев заражений коронавирусом.
Об этом по состоянию на утро 10 мая свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Более 10 миллионов случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в США (32,7 миллиона), Индия (22,7 миллиона) и Бразилия (15 миллионов). В то же время количество смертей в Бразилии почти вдвое превышает смертность в Индии — 422 тысячи против 246 тысяч.
Всего в мире с начала пандемии от связанных с коронавирусом заболеваний умерли 3 293 120 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США — 581 754.
По данным Университета Хопкинса, Украина находится на 16 месте — 2 177 968 зарегистрированных случаев коронавируса.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за прошлые сутки в стране выявили 2 817 новых больных коронавирусом, 119 человек скончались.
- Также Степанов прогнозирует новый рост количества больных коронавирусом через три-четыре недели после пасхальных и майских праздников.
- В Украине до 30 июня продолжается адаптивный карантин. Ранее ученые заявили, что Украина сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу только в 2023 году.