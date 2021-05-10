Новости

Количество заражений коронавирусом в мире превысило 158 миллионов

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Количество заражений коронавирусом в мире превысило 158 миллионов

Matryx / Pixabay

В мире зарегистрировали уже 158 334 639 случаев заражений коронавирусом.

Об этом по состоянию на утро 10 мая свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Более 10 миллионов случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в США (32,7 миллиона), Индия (22,7 миллиона) и Бразилия (15 миллионов). В то же время количество смертей в Бразилии почти вдвое превышает смертность в Индии — 422 тысячи против 246 тысяч.

Всего в мире с начала пандемии от связанных с коронавирусом заболеваний умерли 3 293 120 человек. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США — 581 754.

По данным Университета Хопкинса, Украина находится на 16 месте — 2 177 968 зарегистрированных случаев коронавируса.