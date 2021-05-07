Исследование: Реальная смертность от коронавируса выше данных ВОЗ, лидеры — страны бывшего СССР

Исследование Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета показывает, что реальная смертность от коронавируса вдвое выше официальных данных Всемирной организации здравоохранения, а 18 стран-лидеров из 20 — бывшие советские республики и страны соцлагеря.

Результаты исследования были обнародованы 6 мая.

Согласно подсчетам исследователей, реальное число смертей от COVID-19 и его осложнений (фактор часто не берут во внимание) около 6,2 млн человек против 3,2 млн (данные от ВОЗ).

Самый высокий показатель в мире в Азербайджане — 648,8 на 100 тысяч населения.

Второе и третье место у Боснии и Болгарии — 587,2 и 544,5 соответственно. В топ-20 из бывших республик СССР также Беларусь, Казахстан, Россия, Молдова, Украина и Латвия.

У РФ показатель 404,6. Украина занимает предпоследнее место с показателем 314,5. Литва в топ-20 последняя — показатель 312,6.

Для сравнения, в России, по оценке исследователей, общее число смертей, связанных с коронавирусом, в пять раз выше, чем в статистике ВОЗ. 593,6 тысячи против 109,3 тысячи. В Украине реальный показатель в три раза выше — 314,5 против 106,1.

Исследование экспертов IHME охватывает период от марта 2020 года до мая 2021 года. Исследователи учитывали показатели избыточной смертности, сравнивая ожидаемое число смертей независимо от причин в период до пандемии с фактическим числом смертей во время пандемии.