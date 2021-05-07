Дослідження: Реальна смертність від коронавірусу вище даних ВООЗ, лідери — країни колишнього СРСР

Дослідження Інституту показників і оцінки здоровʼя (IHME) Вашингтонського університету показує, що реальна смертність від коронавірусу вдвічі вища за офіційні дані Всесвітньої організації охорони здоровʼя, а 18 країн-лідерів з 20 — колишні радянські республіки і країни соцтабору.

Результати дослідження були оприлюднені 6 травня.

Згідно з підрахунками дослідників, реальна кількість смертей від COVID-19 і його ускладнень (фактор часто не беруть до уваги) близько 6,2 млн осіб проти 3,2 млн (дані від ВООЗ).

Найвищий показник у світі в Азербайджані — 648,8 на 100 тисяч населення.

Друге і третє місце у Боснії та Болгарії — 587,2 і 544,5 відповідно. У першій двадцятці з колишніх республік СРСР також Білорусь, Казахстан, Росія, Молдова, Україна і Латвія.

У РФ показник 404,6. Україна посідає передостаннє місце з показником 314,5. Литва остання — показник 312,6.

Для порівняння, в Росії, за оцінкою дослідників, загальна кількість смертей, повʼязаних із коронавірусом, в пʼять разів вища, ніж у статистиці ВООЗ. 593,6 тисячі проти 109,3 тисячі. В Україні реальний показник утричі вищий — 314,5 проти 106,1.

Дослідження експертів IHME охоплює період від березня 2020 року до травня 2021 року. Дослідники враховували показники надлишкової смертності, порівнюючи очікувану кількість смертей незалежно від причин у період до пандемії з фактичною кількістю смертей під час пандемії.