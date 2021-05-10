В Украине за сутки выявили еще 2 817 больных коронавирусом, более 100 человек умерли

«За прошедшие сутки госпитализированы 1 414 человек, летальных случаев — 119, выздоровели 9 002 человека, проведено тестирований за сутки — 21 883 (в том числе методом ПЦР — 13 158, методом ИФА — 2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6 475)», — рассказал он.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В Украине за прошлые сутки (9 мая) выявили 2 817 новых больных коронавирусом , среди которых 159 детей и 31 медработник.

Также министр отметил, что за последние сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 122 327 человек, выздоровели 1 768 753 пациента, летальных случаев — 46 512, проведено 9 668 937 ПЦР-тестирований.

Кроме этого, по данным Степанова, за 9 мая в Украине от коронавируса вакцинировали 1 004 человека.

По состоянию на утро 10 мая с начала прививочной кампании привиты 863 645 украинцев (из них 446 человек получили 2 дозы).