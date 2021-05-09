В Украине более 5 тысяч новых больных коронавирусом. Больше всего — в Днепропетровской области

В Украине за прошлые сутки (8 мая) выявили 5 372 новых больных COVID-19, среди которых 244 ребенка и 57 медиков.

Об этом сообщает Минздрав.

За прошлые сутки умерли 193 больных. Госпитализированы 2 599 человек, а выздоровели — 9 181.

За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях. В Киеве — 255 новых больных.

Общее число заражений в Украине за все время пандемии возросло до 2 119 510 случаев (выздоровели 1 759 751 человек). Умерли 46 393 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, за прошлые сутки вакцинированы 4 843 человека. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 862 639 людей, а завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446.