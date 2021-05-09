В Україні понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус. Найбільше — в Дніпропетровській області

В Україні за минулу добу (8 травня) виявили 5 372 нових хворих на COVID-19, серед яких 244 дитини і 57 медиків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За минулу добу померли 193 хворих. Госпіталізовані 2 599 людей, а одужали — 9 181.
За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрували в Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях. У Києві — 255 нових хворих.
Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 119 510 випадків (одужали 1 759 751 особа). Померли 46 393 осіб.
Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов повідомив, за минулу добу вакциновані 4 843 людини. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 862 639 людей, а завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 446.
- Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав на брифінгу дати початку введення другої дози від коронавірусу кожної з вакцин. За його словами, другу дозу люди отримають протягом травня.
- Міністр Степанов заявив, що Україна підписала контакти про постачання 42 мільйонів доз до кінця поточного року. При цьому необхідно ще близько 5 мільйонів, щоб повністю вакцинувати населення.