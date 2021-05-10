В Индии зафиксировали вспышку инфицирования редким «черным грибком» после выздоровления от коронавируса

«Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус обостряет это состояние, а затем стероиды, которые помогают бороться с COVID-19, действуют как масло для огня», — отметил доктор Акшай Наир из Мумбая.

Врачи считают, что мукормикоз, смертность от которого составляет 50%, может быть вызван лекарствами, которые применяют для лечения COVID-19. Эти препараты уменьшают воспаление легких, но при этом подавляют иммунную систему и повышают уровень сахара в крови.

Об этом со ссылкой на врачей сообщает BBC .

В Индии зафиксировали серию случаев заражения мукормикозом (его еще называют «черным грибком») людей, которые переболели коронавирусом .

По его словам, ранее регистрировали единичные случаи мукормикоза, но только за апрель он зафиксировал 40 случаев этой инфекции. Во всех случаях пациенты переболели дома коронавирусом, многие из них были диабетиками.

В период с декабря по февраль коллеги Наира в пяти индийских городах заявили о 58 случаях заражения. Большинство пациентов заразились через 12—15 дней после выздоровления от коронавируса.

Обычно пациенты с этой инфекцией имеют такие симптомы: заложенность носа и кровотечение, отек и боль в глазу, потеря зрения, вокруг носа могут быть черные участки кожи.

Также медики рассказали, что больным, которые обращаются слишком поздно, приходится удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. В редких случаях приходится удалять кость челюсти.

Противогрибковая инъекция стоит $48 за дозу, ее нужно вводить ежедневно в течение восьми недель. Это единственное лекарство, эффективное против болезни.

Мукормикоз — редкая инфекция, вызванная плесневыми грибами, которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни больных диабетом или людей с ослабленным иммунитетом, в частности с ВИЧ/СПИДом или онкозаболеванием.