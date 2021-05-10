В Индии зафиксировали вспышку инфицирования редким «черным грибком» после выздоровления от коронавируса

В Индии зафиксировали серию случаев заражения мукормикозом (его еще называют «черным грибком») людей, которые переболели коронавирусом.
Об этом со ссылкой на врачей сообщает BBC.
Врачи считают, что мукормикоз, смертность от которого составляет 50%, может быть вызван лекарствами, которые применяют для лечения COVID-19. Эти препараты уменьшают воспаление легких, но при этом подавляют иммунную систему и повышают уровень сахара в крови.
«Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус обостряет это состояние, а затем стероиды, которые помогают бороться с COVID-19, действуют как масло для огня», — отметил доктор Акшай Наир из Мумбая.
По его словам, ранее регистрировали единичные случаи мукормикоза, но только за апрель он зафиксировал 40 случаев этой инфекции. Во всех случаях пациенты переболели дома коронавирусом, многие из них были диабетиками.
В период с декабря по февраль коллеги Наира в пяти индийских городах заявили о 58 случаях заражения. Большинство пациентов заразились через 12—15 дней после выздоровления от коронавируса.
Обычно пациенты с этой инфекцией имеют такие симптомы: заложенность носа и кровотечение, отек и боль в глазу, потеря зрения, вокруг носа могут быть черные участки кожи.
Также медики рассказали, что больным, которые обращаются слишком поздно, приходится удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. В редких случаях приходится удалять кость челюсти.
Противогрибковая инъекция стоит $48 за дозу, ее нужно вводить ежедневно в течение восьми недель. Это единственное лекарство, эффективное против болезни.
Мукормикоз — редкая инфекция, вызванная плесневыми грибами, которые обычно встречаются в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Гриб поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни больных диабетом или людей с ослабленным иммунитетом, в частности с ВИЧ/СПИДом или онкозаболеванием.
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