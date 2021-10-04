Индия заплатит более $600 компенсации за каждую смерть от коронавируса — официально их почти 450 тысяч

В Индии Верховный суд утвердил решение правительства выплатить $674 компенсации за каждую смерть из-за коронавируса. Решение суд принял в понедельник, 4 октября, в соответствии с законом о ликвидации последствий стихийных бедствий.

Об этом сообщает BBC.

Сейчас в Индии официально зарегистрировано более 447 тысяч смертей от коронавируса (то есть компенсация составляет более $300 млн), однако эксперты считают, что от пандемии могло погибнуть до 10 раз больше людей (до четырех миллионов). Они пришли к таким оценкам после изучения избыточной смертности — показателя того, на сколько больше умирает человек, чем можно было бы ожидать, по сравнению с предыдущими несколькими годами.