Украина отправила в Индию самолет с гуманитарной помощью для противодействия коронавирусу

Украина в воскресенье, 30 мая, направила гуманитарную помощь Индии для противодействия последствиям пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«30 мая самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики вылетел из Киева в Дели», — говорится в сообщении.

Как отмечается, первый рейс доставляет 184 кислородных концентратора. Вторым рейсом передадут еще 216 концентраторов.

Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.