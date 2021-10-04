У Сумській області приватна компанія вкрала з COVID-фонду 2,7 млн гривень

У Сумській області СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. Так підрядна компанія завдала державі збитків на 2,7 млн грн.

Кошти розкрадали на будівництві відділення для прийому хворих на COVID-19 та ремонті трьох амбулаторій, повідомляє пресслужба.

У жовтні 2020 року полтавська комерційна структура перемогла у відповідному тендері і мала одразу розпочати роботи, щоб на початку 2021 року нове відділення вже приймало хворих.

За матеріалами слідства, організатори оборудки систематично вносили у бухгалтерські документи неправдиві дані про начебто придбані будівельні матеріали. Крім того, більшість робіт було виконано лише на папері. Натомість «зекономлені» кошти зловмисники привласнювали.

Як свідчать підрахунки податківців та Держаудитслужби, внаслідок таких дій зловмисники незаконно привласнили 2,7 млн грн з державного Фонду боротьби з пандемією COVID-19.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.