StateWatch: Аудит витрат із «ковідного фонду» на МВС виявив порушення на 26,5 млн гривень, найбільше отримала поліція

Як зазначається, лідером за чисельністю працівників, які отримали доплати та за середнім розміром виплат на одну людину, є Національна поліція. Доплати отримали 93 422 працівники, середній розмір виплати на одну особу становить 32 333 гривні.

За даними аудиторів, протягом 2020 року на доплати територіальним органам МВС, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держслужби з надзвичайних ситуацій виділили 4,7 млрд гривень. З отриманих коштів МВС не витратило лише 6 млн гривень.

Про це йдеться у звіті Держаудитслужби, повідомляє громадська організація StateWatch.

Під час аудиту витрат із коронавірусного фонду на потреби Міністерства внутрішніх справ виявили порушення на 26,5 млн гривень.

Також по 31 922 гривні отримали лікарі Апарату МВС, по 29 244 гривні — середній медичний персонал, по 22 708 гривень — молодший медичний персонал та по 20 239 гривень — інші працівники закладів здоров’я МВС.

Водночас аудиторська служба зауважила, що МВС виплатило доплати на суму 7,7 млн гривень медичним та іншим працівникам за рахунок коштів COVID-фонду, хоча в закладах охорони здоров’я міністерства хворих із пневмоніями та осіб із підозрою або діагностованим коронавірусом не було.

До того ж деякі заклади охорони здоров’я МВС викрили в тому, що вони виплатили 2,1 млн гривень доплат без підтвердження безпосередньої зайнятості працівників на роботах із ліквідації коронавірусу.

Низка закладів охорони здоров’я МВС встановили доплати до зарплати медичним та іншим працівникам за час перебування у відпустці, на лікарняному, навчанні, а також до запровадження в Україні карантину на суму 0,3 млн гривень.

Так само виплатили додаткових 3 млн гривень військовим, які перебували у відпустці, на лікарняному, навчанні тощо.

Серед порушень Держаудитслужба також назвала виплату з коронавірусного фонду 3,6 млн гривень поліцейським та прикордонникам без підтвердження, що вони виконували свою роботу в умовах безпосереднього контакту з населенням.

Окрім цього, були зафіксовані випадки нарахування додаткової доплати військовослужбовцям без урахування пропорційності часу, коли вони перебували в безпосередньому контакті з населенням, на суму 1,5 млн гривень, а 29 військових частин Нацгвардії здійснили додаткову виплату військовим на період дії карантину, врахувавши нарахування Єдиного соціального внеску на 0,9 млн гривень.

Наразі за матеріалами аудиторів правоохоронцям передали 51 матеріал про порушення.

Як зазначається, під час перевірки вдалося усунути порушення на 6,6 млн гривень, а 10,3 мільйона вважаються втраченими.