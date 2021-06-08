StateWatch: Аудит расходов из «ковидного фонда» на МВД выявил нарушения на 26,5 млн гривен, больше всего получила полиция

Как отмечается, лидером по численности работников, получивших доплаты и по среднему размеру выплат на одного человека, является Национальная полиция. Доплаты получили 93 422 работника, средний размер выплаты на одного человека составляет 32 333 гривны.

По данным аудиторов, в течение 2020 года на доплаты территориальным органам МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выделили 4,7 млрд гривен. Из полученных средств МВД не потратило только 6 млн гривен.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы, сообщает общественная организация StateWatch.

Во время аудита расходов из коронавирусного фонда на нужды Министерства внутренних дел выявили нарушения на 26,5 млн гривен.

Также по 31 922 гривны получили врачи аппарата МВД, по 29 244 гривны — средний медицинский персонал, по 22 708 гривен — младший медицинский персонал и по 20 239 гривен — другие работники учреждений здоровья МВД.

В то же время аудиторская служба отметила, что МВД выплатило доплаты на сумму 7,7 млн гривен медицинским и другим работникам за счет средств COVID-фонда, хотя в учреждениях здравоохранения министерства больных с пневмониями и лиц с подозрением или диагностированным коронавирусом не было.

К тому же некоторые учреждения здравоохранения МВД уличили в том, что они выплатили 2,1 млн гривен доплат без подтверждения непосредственной занятости работников на работах по ликвидации коронавируса.

Ряд учреждений здравоохранения МВД установили доплаты к зарплате медицинским и другим работникам за время пребывания в отпуске, на больничном, обучении, а также до введения в Украине карантина на сумму 0,3 млн гривен.

Так же выплатили дополнительные 3 млн гривен военным, находившимся в отпуске, на больничном, обучении и тому подобное.

Среди нарушений Госаудитслужба также назвала выплату из коронавирусного фонда 3,6 млн гривен полицейским и пограничникам без подтверждения, что они выполняли свою работу в условиях непосредственного контакта с населением.

Кроме этого, были зафиксированы случаи начисления дополнительной доплаты военнослужащим без учета пропорциональности времени, когда они находились в непосредственном контакте с населением, на сумму 1,5 млн гривен, а 29 военных частей Нацгвардии провели дополнительную выплату военным на период действия карантина, учитывая начисление единого социального взноса на 0,9 млн гривен.

Сейчас по материалам аудиторов правоохранителям передали 51 материал о нарушениях.

Как отмечается, в ходе проверки удалось устранить нарушения на 6,6 млн гривен, а 10,3 миллиона считаются утраченными.