Аудит «ковидного фонда» выявил нарушений на 407 миллионов гривен

Государственная аудиторская служба Украины провела аудит Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году и выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн. Об этом Госслужба сообщила в ответе на запрос LB.ua.
Кроме этого, служба выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективность и результативность использования 25 млрд 624,8 млн грн.
Аудит должны были провести до конца марта 2021 года. Во время него проверили использование средств фонда в размере 44 млрд 494,2 млн грн. Всего использовали 66 млрд 525,3 млн грн. Общий объем фонда (по состоянию на 31 декабря 2020 года) — 80 млрд 913,8 млн грн.
Установлено, что 830 закупок провели с процедурными нарушениями, в 182 случаях такие нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн. А именно: заказчик не отклонил участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации. Как следствие, их неправомерно выбрали победителями торгов.
Также в ходе аудита выяснилось, что не придерживались принципа максимальной эффективности использования средств — из-за этого неэффективно использовали 273,5 млн грн.
Кроме этого, некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров и работ за счет средств фонда освобождаются от уплаты НДС, из-за чего переплата составила 1,2 млн грн.
Также выявлены случаи, когда подрядчики некачественно выполняли условия договоров. В частности, была завышена стоимость выполненных ремонтных работ, из-за чего потеряли 78,9 млн грн.
По результатам проверки Госаудитслужба установила, что в целом у заказчиков функционирует система планирования закупок и ведется документация в соответствии с требованиями законодательства, но не на достаточном уровне. В частности, есть нарушения при планировании закупок и составлении тендерных документаций. Как следствие, это приводит к неэффективному использованию средств из Фонда COVID-19. Так, например, заключили 130 договоров на общую сумму 137,3 млн грн, но отсутствовали документы, которые объясняли бы потребности этих закупок.
В отдельных закупках ненадлежащим образом сравнили цены на рынке — поэтому неэффективно использовали 273,5 млн грн, а также в договорах на сумму 87,6 млн грн документально не подтвердили качество поставляемых товаров.
По результатам проверки решили привлечь к административной ответственности 95 чиновников, допустивших нарушения.
- Напомним, в середине апреля 2020 года Верховная Рада создала Фонд борьбы с коронавирусом. За эти деньги планировалось обеспечить больницы всем необходимым и компенсировать экономические потери от карантина — помочь безработным и малоимущим. Всего в Фонд для борьбы с коронавирусом заложили почти 66 миллиардов гривен.