Аудит «ковидного фонда» выявил нарушений на 407 миллионов гривен

Государственная аудиторская служба Украины провела аудит Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году и выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн. Об этом Госслужба сообщила в ответе на запрос LB.ua.

Кроме этого, служба выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективность и результативность использования 25 млрд 624,8 млн грн.

Аудит должны были провести до конца марта 2021 года. Во время него проверили использование средств фонда в размере 44 млрд 494,2 млн грн. Всего использовали 66 млрд 525,3 млн грн. Общий объем фонда (по состоянию на 31 декабря 2020 года) — 80 млрд 913,8 млн грн.