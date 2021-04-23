Аудит «ковідного фонду» виявив порушень на 407 мільйонів гривень

Державна аудиторська служба України провела аудит Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році і виявила фінансові порушення на суму 406,8 млн грн. Про це Держслужба повідомила у відповіді на запит LB.ua. Крім цього, служба виявила проблемні питання та недоліки при використанні коштів фонду, які вплинули на ефективність і результативність використання 25 млрд 624,8 млн грн. Аудит мали провести до кінця березня 2021 року. Під час нього перевірили використання коштів фонду у розмірі 44 млрд 494,2 млн грн. Всього використали 66 млрд 525,3 млн грн. Загальний обсяг фонду (станом на 31 грудня 2020 року) — 80 млрд 913,8 млн грн.

Встановлено, що 830 закупівель провели з процедурними порушеннями, у 182 випадках такі порушення вплинули на результати закупівель на загальну суму 31 млрд 846,4 млн грн. А саме: замовники не відхилили учасників торгів, пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації. Як наслідок, неправомірно їх обрали переможцями торгів. Також під час аудиту зʼясувалось, що не дотримувались принципи максимальної ефективності використання коштів — через що неефективно використали 273,5 млн грн.

Крім цього, деякі замовники не врахували, що операції з придбання окремих товарів та робіт за рахунок коштів фонду звільняються від сплати ПДВ, через що переплата склала 1,2 млн грн. Також виявили випадки, коли підрядники неякісно виконували умови договорів. Зокрема, була завищена вартість виконаних ремонтних робіт, через що втратили 78,9 млн грн. За результатами перевірки Держаудитслужба встановила, що загалом у замовників функціонує система планування закупівель і ведеться документація відповідно до вимог законодавства, але не на достатньому рівні. Зокрема, є порушення під час планування закупівель та складання тендерної документації. Як наслідок, це призводить до неефективного використання коштів з Фонду COVID-19. Так, наприклад, уклали 130 договорів на загальну суму 137,3 млн грн, але були відсутні документи, які пояснювали потреби цих закупівель.