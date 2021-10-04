В Сумской области частная компания украла из COVID-фонда 2,7 млн гривен

В Сумской области СБУ разоблачила схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. Так подрядная компания нанесла государству ущерб на 2,7 млн грн.

Деньги разворовывали на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий, сообщает пресс-служба.

В октябре 2020 года полтавская коммерческая структура победила в соответствующем тендере и должна была сразу начать работы, чтобы в начале 2021 года новое отделение уже принимало больных.

По материалам следствия, организаторы сделки систематически вносили в бухгалтерские документы ложные сведения о якобы покупке строительных материалов. Кроме того, большинство работ были выполнены лишь на бумаге. «Сэкономленные» средства злоумышленники присваивали.

Как свидетельствуют подсчеты налоговиков и Госаудитслужбы, в результате таких действий злоумышленники незаконно присвоили 2,7 млн грн из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.