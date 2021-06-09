На доплаты сотрудникам. Кабмин выделил МВД 800 млн гривен из COVID-фонда

Кабинет министров постановлением № 588 выделил Министерству внутренних дел 800 миллионов гривен на доплаты сотрудникам структур ведомства. Средства выделят из госбюджета по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острым респираторным заболеванием COVID-19» («ковидный фонд»).

Деньги выделят на выплаты военным, спасателям, полицейским, нацгвардейцам и медикам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД и занятых в борьбе с COVID-19.

Аппарату МВД предусмотрено 71,599 млн грн, Государственной пограничной службе — 30,8 млн грн, Национальной гвардии — 16,6 млн грн, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям — 1,7 млн грн и, наконец, Нацполиции — 679,261 млн грн.