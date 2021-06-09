На доплати працівникам. Кабмін виділив МВС 800 млн гривень з COVID-фонду

Кабінет міністрів постановою № 588 виділив Міністерству внутрішніх справ 800 мільйонів гривень на доплати працівникам структур відомства. Кошти виділять з держбюджету за програмою «Заходи, повʼязані із боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19» («ковідний фонд»).
Гроші виділять на виплати військовим, рятувальникам, поліцейським, нацгвардійцям і медикам закладів охорони здоровʼя, які належать до сфери управління МВС і зайняті у боротьбі з COVID-19.
Апарату МВС передбачено 71,599 млн грн, Державній прикордонній службі — 30,8 млн грн, Національній гвардії — 16,6 млн грн, Держслужбі з надзвичайних ситуацій — 1,7 млн грн, і, нарешті, Нацполіції — 679,261 млн грн.
- Раніше організація StateWatch з посиланням на звіт Держаудитслужби повідомила, що аудит витрат з «ковідного фонду» на МВС у 2020 році виявив порушення на 26,5 мільйона гривень.
- У квітні Державна аудиторська служба повідомила, що аудит COVID-фонду в цілому виявив фінансові порушення на суму 406,8 мільйона гривень.