На доплати працівникам. Кабмін виділив МВС 800 млн гривень з COVID-фонду

Кабінет міністрів постановою № 588 виділив Міністерству внутрішніх справ 800 мільйонів гривень на доплати працівникам структур відомства. Кошти виділять з держбюджету за програмою «Заходи, повʼязані із боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19» («ковідний фонд»).

Гроші виділять на виплати військовим, рятувальникам, поліцейським, нацгвардійцям і медикам закладів охорони здоровʼя, які належать до сфери управління МВС і зайняті у боротьбі з COVID-19.

Апарату МВС передбачено 71,599 млн грн, Державній прикордонній службі — 30,8 млн грн, Національній гвардії — 16,6 млн грн, Держслужбі з надзвичайних ситуацій — 1,7 млн грн, і, нарешті, Нацполіції — 679,261 млн грн.