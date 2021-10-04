Оператор ГТС України спростував відновлення транзиту газу в Угорщину. Це реекспорт

Оператор газотранспортної системи України спростував відновлення транзиту газу до Угорщини.

Про це у Facebook повідомив очільник компанії Сергій Макогон.

«В пресі поширюється інформація про те, що «Газпром» відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ», — заявив він.