Оператор ГТС Украины опроверг возобновление транзита газа в Венгрию. Это реэкспорт

Оператор газотранспортной системы Украины опроверг возобновления транзита газа в Венгрию.

Об этом в Facebook сообщил глава компании Сергей Макогон.

«В прессе распространяется информация о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Действительно, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — заявил он.

Накануне появилась информация, что в воскресенье вечером, 3 октября, транзит газа в Венгрию через Украину возобновили. По состоянию на вечер поток топлива через пункт «Береговое» составлял более 200 тысяч кубометров в час.