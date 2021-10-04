Транзит газа в Венгрию через Украину возобновили

В воскресенье вечером, 3 октября, транзит газа в Венгрию через Украину восстановили.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Венгрии.

Поток топлива через пограничный пункт «Берегово», по данным на 23:30, составлял более 200 тысяч кубометров в час. При этом в течение дня прокачка газа в Венгрию через Украину полностью отсутствовала.

1 октября стало известно, что российский «Газпром» остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии.