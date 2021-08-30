Венгрия и Россия договорились о новом 15-летнем контракте на поставку газа

Россия и Венгрия договорились о новом 15-летнем контракте на поставку природного газа. Ежегодно РФ будет перекачивать венграм по 4,5 миллиарда кубометров.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, пишет Reuters.

«Мы также договорились о цене, которая намного выгоднее той, которую мы платили по соглашению, подписанному Венгрией в 1995 году, и которое заканчивается сейчас», — отметил он.

По его словам, соглашение будет подписано с «Газпромом» до конца сентября, и оно вступит в силу с 1 октября. Согласно условиям, Россия ежегодно будет предоставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию.

Соглашение будет рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет. Ранее Венгрия получала российский газ преимущественно через украинскую ГТС.