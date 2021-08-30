Угорщина та Росія домовилися про новий 15-річний контракт на постачання газу

Росія та Угорщина домовилися про новий 15-річний контракт на постачання природного газу. Щороку РФ перекачуватиме угорцям по 4,5 мільярда кубометрів.

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, пише Reuters.

«Ми також домовились про ціну, яка є набагато вигіднішою за ту, яку ми платили за угодою, підписаною Угорщиною 1995 року, і яка закінчується зараз», — зазначив він.

За його словами, угода буде підписана з «Газпромом» до кінця вересня, і вона набере чинності з 1 жовтня. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію.

Угода буде розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років. Раніше Угорщина отримувала російський газ переважно через українську ГТС.