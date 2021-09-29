Соглашение Венгрии с «Газпромом». Будапешт за критику Киева обещает мешать вступлению Украины в НАТО

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ответил на критику Киева из-за соглашения венгерской стороны с российским «Газпромом» и заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенного государства.
Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.
Гуйяш заявил, что Венгрии следует помешать вступлению Украины в НАТО.
«Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с россиянами — тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании. Поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ей путь в НАТО», — сказал он, комментируя реакцию Киева на венгерско-российский газовый контракт.
- Россия и Венгрия 27 сентября подписали договор о поставках газа. Согласно условиям, Россия ежегодно будет поставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа — 3,5 миллиарда через Сербию и еще миллиард через Австрию. Соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.
- МИД Венгрии после этого обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.