Соглашение Венгрии с «Газпромом». Будапешт за критику Киева обещает мешать вступлению Украины в НАТО

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ответил на критику Киева из-за соглашения венгерской стороны с российским «Газпромом» и заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенного государства.

Об этом сообщает издание Magyar Nemzet.

Гуйяш заявил, что Венгрии следует помешать вступлению Украины в НАТО.

«Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с россиянами — тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании. Поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ей путь в НАТО», — сказал он, комментируя реакцию Киева на венгерско-российский газовый контракт.