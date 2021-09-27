«Дома заявлениями не обогреешь». Венгрия отреагировала на критику Украиной ее соглашения с «Газпромом»

Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в ее внутренние дела из-за реакции Киева на заключение газового контракта с российским «Газпромом». Украинская сторона считает, что это угрожает ее энергетической безопасности.

Об этом пишет Reuters.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сделка не является политической — она продиктована вопросами безопасности и экономики Венгрии, а критика со стороны Украины является «попыткой вмешательства в дела страны».

«Для Венгрии энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета и экономики, а не политический вопрос. Дома политическими заявлениями не обогреешь», — заявил министр.