«Будинки заявами не обігрієш». Угорщина відреагувала на критику Україною її угоди з «Газпромом»

Угорщина звинуватила Україну у втручанні в її внутрішні справи через реакцію Києва на укладання газового контракту з російським «Газпромом». Українська сторона вважає, що це загрожує її енергетичній безпеці.

Про це пише Reuters.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, угода не є політичною — вона продиктована питаннями безпеки й економіки Угорщини, а критика з боку України є «спробою втручання у справи країни».

«Для Угорщини енергетична безпека — це питання суверенітету й економіки, а не політичне питання. Будинки політичними заявами не обігрієш», — заявив міністр.