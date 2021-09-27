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«Будинки заявами не обігрієш». Угорщина відреагувала на критику Україною її угоди з «Газпромом»

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
«Будинки заявами не обігрієш». Угорщина відреагувала на критику Україною її угоди з «Газпромом»

Угорщина звинуватила Україну у втручанні в її внутрішні справи через реакцію Києва на укладання газового контракту з російським «Газпромом». Українська сторона вважає, що це загрожує її енергетичній безпеці.

Про це пише Reuters.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, угода не є політичною — вона продиктована питаннями безпеки й економіки Угорщини, а критика з боку України є «спробою втручання у справи країни».

«Для Угорщини енергетична безпека — це питання суверенітету й економіки, а не політичне питання. Будинки політичними заявами не обігрієш», — заявив міністр.

  • Росія та Угорщина 27 вересня підписали договір про поставки газу. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію. Угода буде розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років.
  • Міністерство закордонних справ України висловило протест через підписання Угорщиною та Росією договору на 15 років про поставки газу в обхід української газотранспортної системи.