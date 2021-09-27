Україна висловила протест через угоду між Росією та Угорщиною про поставки газу. Він йтиме в обхід української ГТС

Міністерство закордонних справ України висловило протест через підписання Угорщиною та Росією договору на 15 років про поставки газу в обхід української газотранспортної системи.

Про це пише пресслужба МЗС.

«Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи», — зазначають у відомстві.

Там підкреслили, що таке рішення Угорщини є політичним, економічно необґрунтованим і таким, що не відповідає Договору про дружбу та співробітництво з Україною. Через це МЗС скасовує засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, а також звернеться до Єврокомісії з проханням проаналізувати угоду на відповідність європейському законодавству.

Водночас очільник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон допустив, що цей контракт може призвести до скорочення або повної зупинки транзиту газу з Росії до Угорщини через Україну.

«Яскравий приклад політики Кремля щодо України — як тільки з’являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, Газпром запускає газ через більш довгі, але власні, транзитні газогони. Незважаючи на контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну», — вважає він.