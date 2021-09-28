Угорщина викликала українського посла після критики її угоди з «Газпромом». МЗС України вчинило аналогічно

Угорщина викликала посла України після реакції Києва на укладання Будапештом газового контракту з російським «Газпромом». Угорського посла також запросили до МЗС.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

«Ми заявляємо про спробу порушити наш суверенітет, і зараз ми викликали посла України до Міністерства закордонних справ», — написав він.

Також Сіярто назвав «серйозним порушенням нашого суверенітету та інтересів національної безпеки» критику договору про постачання газу в обхід української газотранспортної системи.

«Цей крок є недружнім після значної підтримки (апарати штучної вентиляції легень, медичне обладнання, військова допомога, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), яку Україна отримала від нас», — заявив глава МЗС Угорщини.

За свого боку, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що угорського посла також чекають у МЗС.

«МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію. Українська сторона вдасться до рішучих заходів для захисту національних інтересів», — сказав він, цитує «РБК-Україна».

За словами Ніколенка, йдеться про те, що транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку держави і енергетичну безпеку Європи.

Окрім цього, у МЗС вважають, що нова угода Угорщини з «Газпромом» завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам.