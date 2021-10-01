Кабмін дозволив Вітренку самостійно призначати та звільняти працівників у «Нафтогазі»

Кабмін дозволив голові правління «Нафтогазу» Юрію Вітренку без погодження з наглядовою радою звільняти та призначати працівників компанії.
Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1187-р від 29 вересня, опублікованому на Урядовому порталі.
«Призначення на посади і звільнення з посад працівників компанії здійснюється головою правління НАК «Нафтогаз України» без погодження з наглядовою радою», — йдеться у документі.
Крім цього, уряд припинив дію рішення наглядової ради «Нафтогазу» від 13—14 травня 2021 року щодо скасування делегованих правлінню НАК повноважень, а також рішення від 24 травня 2021 року щодо необхідності погодження кадрових питань із наглядовою радою.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Пізніше ОАСК зупинив дію припису.