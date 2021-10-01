Кабмин разрешил Витренко самостоятельно назначать и увольнять работников в «Нафтогазе»

Кабмин разрешил главе правления «Нафтогаза» Юрию Витренко без согласования с наблюдательным советом увольнять и назначать работников компании.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 1187-р от 29 сентября, опубликованном на Правительственном портале.

«Назначение на должности и увольнение с должностей работников компании осуществляется председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» без согласования с наблюдательным советом», — говорится в документе.

Кроме этого, правительство приостановило действие решения наблюдательного совета «Нафтогаза» от 13—14 мая 2021 года об отмене делегированных правлению НАК полномочий, а также решение от 24 мая 2021 года о необходимости согласования кадровых вопросов с наблюдательным советом.