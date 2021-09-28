Кабмин назначил временное правление «Нафтогаза». Новое планируют выбрать до конца года

Кабинет министров назначил четырех временных членов правления компании «Нафтогаз» до конца года.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

Членами правления компании стали Елена Бойченко, Владислав Воловик, Маврикий Калугин и Роман Чумак.

В документе отмечается, что они будут работать на этих должностях до принятия новым наблюдательным советом решений о правлении компании. Это должно произойти не позднее 28 декабря 2021 года.

Кабинет министров Украины 27 сентября уволил всех шестерых членов наблюдательного совета «Нафтогаза» и взял на себя их полномочия. Наблюдательный совет «Нафтогаза» состоит из шести членов — три представителя государства и три независимых лица. 8 сентября в отставку подали независимые члены Клер Споттисвуд, которая была главой наблюдательного совета, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Причиной такого решения стало назначение главой «Нафтогаза» Юрия Витренко. Представителями от государства были Юлия Ковалив, Юлия Свириденко и Наталья Бойко.